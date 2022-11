NATO küberkaitsekoostöö keskuse direktorina augustis tööd alustanud Mart Noorma ütleb, et see on ta unistuste töökoht. Peab väikese pausi ja lisab, et ka Eesti kõige edukama robotitootja Milrem Robotici teadus- ja arendusdirektor oli ta unistuste töökoht ning enne seda Tartu ülikooli õppeprorektori ning selle kõrval ka kosmose- ja kaitsetehnoloogia professori koht on olnud ta unistuste töökohad. «Võib öelda, et olen elanudki unelmate tööelu,» räägib ta heatujuliselt.