Keele teritaja: pühast põlastusväärseks

Mardipäev möödus äsja, peagi koputab kadri uksele. Mardi- ja kadrisantidest oleme me kõik kuulnud, paljud meist on käinud ka ise santimas ehk katri-marti jooksmas. Palju vähem teab tänapäeva Eesti inimene jõulu- ja näärisantidest, parimal juhul on neid ehk põhikoolis mõnes tunnis mainitud.