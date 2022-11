Jah, sain olla sünni juures abikaasale toeks. Väikese inimese sünd on suur ime. See oli väga emotsionaalne hetk, minu elu kõrghetk. Seda lähedustunnet, mis lapse sündides abikaasaga tekib, on raske sõnadesse panna. Ma olen seda isegi analüüsinud, et kuidas on võimalik, et inimest, kellega sa koos elad ja keda armastad, on ühel hetkel võimalik veel rohkem armastada. Lapse sünd teeb seda.