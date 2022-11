Tartu linnavolinik algatas LGBTQ+ ja soolise võrdõiguslikkuse toetusrühma moodustamise, ja see sündiski

«Tahan väga paluda, et kui me räägime tugigruppide loomisest, siis võiksime keskenduda asjadele, mis on tõeliselt olulised,» ütles Loone Ots. «Tugigruppi vajaksid eakad, eriti üle 65 aasta vanad eakad. Novemrbirkuu statistikaameti andmetel on suhteline vaesus kasvanud just selles vanusegrupis. Kui me peaksime looma tugigrupi, siis just nendele inimestele, kes elavad vaesusriskis ja kes on hädas. Need peaksid olema eakad ja eriti eakad, see oleks õigustatud ja kaunis.»

Pärast linnavolikogu istungit teatas Kadri Leetmaa (SDE), et sotsiaaldemokraadid on alati seisnud LGBTQ+ kogukonna võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse eest ning nemad mõistagi liituvad loodava toetusrühmaga. «Meid toetavad ka meie abilinnapead Kaplinski ja Kangilaski,» ütles Kadri Leetmaa toimetusele saadetud kirjas.

«Meil on hea meel, et EKRE saadikul Loone Otsal on elus läinud hästi ja ta pole kogenud vägivalda avalikus ruumis, nagu ta pidas vajalikuks volikogu istungil mainida,» seisab seal kirjas, millele on alla kirjutanud Kadri Leetmaa, Heljo Pikhof, Eveliis Padar, Mart Hiob, Gea Kangilaski ja Lemmit Kaplinski. «Ent me ei tohi jääda ette kujutama seda, et kõigil on läinud nii hästi. Paljud naised on kogenud ühel või teisel moel vägivalda, tajunud, et nad on oma soost tingituna kõrvale jäänud ühiskondlikust elust või linnaruumi planeerimisest.»

Kolmandik Eesti LGBTQ+ inimestest on pidanud vältima mingeid kohti, kuna on kartnud langeda diskrimineerimise ohvriks; 67% neist kardavad avalikus ruumis kuidagi välja näidata, et nad kuuluvad LGBTQ+ kogukonda. Faktid pärinevad Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti «Fundamental Rights Report 2020» aruandest.

Tartu volikogu kantselei juhataja Aune Rumm ütles, et volikogus ei ole seni ühtki toetusrühma ja linna põhimäärus ei näe ka ette sellist töövormi. Ta lisas, et volinikel ei keela aga miski omavahel vabas vormis koostööd teha. «Karl Aaron Adsoni üleskutse jääb istungi protokolli ja stenogrammi ning kas ühendus sünnib või kuidas see oma tegevust korraldab, on volinike endi otsustada ja nende aktiivsuse küsimus,» märkis ta.

Pärast istungit tehtud foto annab tunnistust, et saadikurühm ongi loodud.