Rahvaülikool tähistab sünnipäeva tehisintellekti loodud kunstiga

«Minu jaoks on meie õppijad, kes tahavad ja jõuavad end pidevalt arendada, imeinimesed. Au ja tunnustus neile! Hea on tagasi vaadata 35 kooliaastale, mis on alati olnud täidetud arenguga, meie õppijad ja õpetajad hoiavad meid pidevas edasiliikumises,» ütles koolijuht Maire Breede.

«Kõik, mis avab uusi võimalusi, kutsub proovima. Nii istusid kaks võhikut, nagu me ise naersime, arvuti taha ja hakkasid proovima, missugust kunsti nende kahe tehisintellektiga sünteesida õnnestub. Ka sellel on oma õppimiskõver, kuid juba algtasemel võib väikese pusimisega saada lummavalt kauneid töid. Mida see muudab kunstivaldkonna professionaalide jaoks tulevikus, on raske ennustada. Küll aga tõstatame näitusega mitmeid küsimusi ja võimalikke stsenaariume,» selgitab kunstikeskuse meeskonnajuht Aksel Lõbu.