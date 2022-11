Lustlik seltskond avab ERMis naiste puutöö näituse

Näituse üks kuraatoritest Heidi Solo ütles: «Koos Epp Klimenkoga leidsime üsna lühikese perioodi jooksul lustliku seltskonna, kes soovisid oma puutöö-oskuseid näidata. Samal ajal mõtlesime, mis esemed võiksid need olla, et näitus saaks kompaktne ja kindla sõnumiga. Kiiged ja küünlalühtrid olid varasemalt silma jäänud kui huvitavad esemed, mida võiks valmistada. Kaaskuraator Epp pani kindlakäeliselt paika - teeme mõlemaid!»

Nii ongi osalusnäituse saalis nii masinatega kui käsitsi tehtud esemeid, roigastest loodut, loodusvormilist, disainerlikkust, taaskasutust, ajaloohõngu ning modernseid lahendusi. Mitmed asjad ei teostunud elu keerdkäikude tõttu, kuid erinevaid kiikesid ja küünlalühtreid on rohkem kui 13. Üks silmapaistvamaid töid on puulusikatest küünlalühter, mille saaks söögilaua kohale sättida, võtta omale supi söömiseks lühtrist abivahendi ja pärast see taas lühtriilusse tagasi sättida.