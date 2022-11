Pargikaitsjad valmistuvad kohtuvaidluseks linnaga

MTÜ Päästame Tartu Keskpargi juhatuse liige Anna Aljanaki sõnas, et nende ühing läheb julgelt kohtuvaidlusega edasi.

Riigikohus otsustas eelmisel nädalal, et Tartu halduskohus peab menetlema MTÜ Päästame Tartu Keskpargi kaebust linna planeeringu seadusele vastavuse üle. Keskpargi kaitsjad asusid seejärel koguma annetusi, et astuda linna vastu kohtuvaidlusse. Linnasekretäri hinnangul ei tähenda riigikohtu otsus, et südalinna kultuurikeskuse kavandamisel oleks tehtud vigu.