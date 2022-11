Kaugküte läheb peagi kallimaks viies Jõgeva- ja Tartumaa paigas

Toasooja hind kerkib alates detsembrist mitmes Eesti paigas. Soojatootja Utilitas andis teada, et toasooja hind kerkib alats 4. detsembrist Jõgeva linnas. Detsembrist alates maksab kaugküttevõrgust saadav toasoe Jõgeval 98,06 eurot/megavatt-tund. Sellele lisandb käibemaks. See tähendab, et megavatt-tunni toasooja eest tuleb Jõgeva rahval tasuda 117 eurot ja 67 senti. Seni kehtiva hinna alusel maksis toasooja megavatt-tund Jõgeval 92,26 eurot. Utilitas põhjendas piirihinna tõstmist kütuse kallinemisega.