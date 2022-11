GALERII ⟩ Ukrainlased kirjutasid raadioetteütlust

Etteütluse ootajad said muu hulgas teada järgmist: keel on rahva hing ja rahvas ilma keeleta pole rahvas; ukraina kirjakeele juured ulatuvad 11. ja 12. sajandil tegutsenud Kiievi munga Nestori kroonikasse (seal on juttu ka Jurjevist ehk Tartust aastal 1030 – RH märkus); omaaegne kirillitsa tähestik koosnes 43 tähest; kirjakeele arendamisele andsid 19. sajandi esimesel poolel suure panuse Ivan Kotljarevski ja Tarass Ševtšenko; ukraina nüüdses alfabeedis on 33 tähte.