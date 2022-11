Kui Tartus esimese klassi laps oma võtme kaotab, aitab võtmehoidja võtme koju tagasi

Juba täna õhtul räägivad ilmselt kõik Tartu linna koolide esimese klassi lapsed vanematele sellest bumerang-võtmehoidjast. Ja ema või isa ülesanne on nüüd minna veebilehele redcross.ee/bumerang , kirjutada võtmehoidjal olev kood seal näidatud kohta ja lisada lapsevanema nimi koos telefoninumbriga. Seejärel on võti Punase Risti andmebaasi registreeritud.

Kui nüüd keegi leiab tänavalt või ükskõik kust kaotatud võtme, mil küljes punane võtmehoidja kirjaga BUMERANG, siis võtmehoidja teisel küljel on telefoninumber, millele helistades tulevad appi Punase Risti vabatahtlikud. Nemad näevad oma andmebaasist, kellele võti kuulub ja korraldavad selle kättesaamise. Nad räägivad ka leidjaga, mis tema tegema peab ehk kuhu võtme viima. Kui Võru tänaval paiknev Punase Risti kontor asub leidjast liiga kaugel, lepitakse võtme üleandmiseks kokku muu sobiv viis.

Niisuguseid unikaalse koodiga võtmehoidjaid on Tartus selle nädala seisuga ligi 1300 lapsel. Liis Ehrminger uskus, et juba sel nädalal võib tulla esimene teade ka leitud võtmest, sest lapsed on lapsed.