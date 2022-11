Indrek Hirv: Johani ja Liimandi tänava uute nimedega pole hirmus kiire

Mina pean neid kahte tänavanime – Graafika ja Vaikelu – viletsaks. On ehk küll paremad kui teised kõne all olnud, aga siiski kehvad. Graafika on tehniline termin, hingetu võõrsõna. Vaikelu on kenitlev tehissõna, mis võib pildi alla päris hästi sobida, aga tänava nimeks küll mitte.