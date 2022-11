UTLIB 220 ⟩ Ülikooli raamatukogu legendaarsed juhid asusid selle etteotsa 30-aastaselt

Tartu ülikooli raamatukogu on kujundanud sajad inimesed, kes on seal 220 aasta vältel töötanud, ent on mõned isikud, kelle mõju ja jälg on olnud suurem kui teistel. Kes on need tegelased, kelle ajal on raamatukogu kujunenud selliseks, nagu me seda tänapäeval teame? Välja koorub viis nime: Karl Morgenstern, Emil Anders, Aleksandr Rastorgujev, Friedrich Puksoo ja Laine Peep.