Üürikodu otsivad põgenikud kuulevad palju äraütlemist

Ukrainlanna Christina Adam tuli märtsis Eestisse ja elas kaks kuud hotellis, sest lootis, et saab paari nädala möödudes koju naasta. Nüüdseks on ta leidnud Tartus korteri, kus elab oma kolmeaastase tütre ja hotellis kohatud naisega. Tartusse kolis ta seetõttu, et see meenutas talle kodulinna Harkivit.