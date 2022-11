Brit Koppel: eurotoetused on taotlemiseks valmis

Arvud näitavad sealjuures, et Tartumaa on seni olnud maakondadest aktiivsuselt teine Euroopa Liidu toetusraha kasutaja Harjumaa järel. Lõpetatud on 3765 projekti, veel omajagu on rahastatud ja töös.

Juba aasta on kestnud uue perioodi toetuste ettevalmistus, Euroopa Komisjon on Eesti toetuste rakendamise kava hea heaks kiitnud ning esimesed taotlusvoorud avanemas.

Kui aga veel heita pilk seni kordasaadetule, võib öelda, et aktiivseim eurotoetuste taotleja ja elluviija on Tartumaal seni olnud Tartu ülikool, andes nende investeeringutega Tartule lisavõimendust. Euroopa Liidu tõuketoetustest 2004–2022 on TÜ taotlenud rahastust üle 500 projekti jaoks. Toetustega on loodud näiteks ainulaadne Tartu ülikooli Delta multidistsiplinaarne õp­pe,­ teadus- ja innovatsioonikeskus ning ellu viidud Tartu ülikooli kliinikumi ümberehitustööd ja juurdeehitus.

Lisaks on toetustest tuge saanud näiteks Johannes Mihkelsoni keskus, et tuua tagasi tööellu tööotsijad ja ümberõppijad, ning saanud rahastust kümned lasteaiad, teiste seas Ilmatsalu, Pepleri ja Raadi ning Kesklinna lastekeskus. Uuenduskuuri said Raatuse ja Variku kool, samuti Puhja, Alatskivi ja Tabivere koolihoone.

Linnakeskkonda ajakohastavate, ohutust lisavate ja liikumist parandavate projektide seas on Tartu tänavavalgustuse uuendus, Tartu raudteejaama ala ümberehitus ning kümned rajatud kergliiklusteed. Olulised on olnud ka energiatõhususe toetused, renoveeritud on palju suuri korter­elamuid. Puhta elukeskkonna loomisega on seotud kodumaise biometaani kasutuselevõtt Tartu linnatranspordis.