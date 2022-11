Erkki Sapp: elektrikatkestus vajaks täiuslikku tormi

Elanikes hirmu tekitanud elektrikatkestused ei saa tekkida puhtalt külma talve tõttu. Selleks oleks vaja ridamisi halbu kokkulangevusi ehk rivist peaks välja langema mitu suurt tootmisvõimsust. Tavaliste külmakraadide eest oleme igati kaitstud. Läänemere riikide varustuskindluse analüüsi kohaselt on riikidel eeloleval talvel tootmisvõimsusi piisavalt, et elektrit jätkuks ka tundidel, mil väljas paugub pakane ja elektritarbimine on täielikus tipus.