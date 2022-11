Umbusi jõe reostuse uurimine kestab vähemalt järgmise sügiseni

Kahju tekitaja, põllumajandusettevõtte Pajusi ABF juht Lembit Paal on algusest peale tunnistanud, et reostus sai alguse tema ettevõtte krundilt.

Ka on ta abiks olnud reostuse tagajärgede likvideerimisel ning teeb koostööd keskkonnaametiga, et välja selgitada kahju suurus. Ta on kursis, et rikkalikule jõeforelli elupaigale tekitatud kahju suurust hindavad maaülikooli teadlased.