Luule- ja lauludekava tuuril tuleb esitlusele Kristiina Ehini luulekogu

Luuletaja Kristiina Ehin on koos muusik Silver Sepaga asunud sügistuurile.

Luuletaja Kristiina Ehin ja muusik Silver Sepp on alustanud raamatuesitlustuuri, mille aegu nad astuvad üles värske luule- ja lauludekavaga «Janu on kõikidel kaks». Äsja ilmus poetessi samanimeline, kümnes luulekogu. Peateemaks on hingerahu otsimine ja armastuse hoidmine keset viirusi ja sõjasõnumeid.