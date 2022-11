Reedel tabas politsei kuus alkoholi tarbinud alaealist

Ta julgustab vanemaid seepeale enam laste tegemiste vastu huvi üles näitama. «Kõige lihtsam ja vanamoelisem, ent töökindlaim meetod selleks on omavaheline argine suhtlus, mille väga paljud pered kiires elutempos paraku ära unustanud on,» peegeldas politseinik. «Küsige, kes on laste sõbrad, mida koos tehakse, kus käiakse. Tundke huvi, kuidas nende tutvusringkonnas alkoholi ja tubakatoodetega lood on ning selgitage neile, mil moel need ained ühe noore tervist ja tulevikku rikkuda võivad.