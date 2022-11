Vargad töötavad taas metsas, läheb ka energiavõsa

Viimane juhtum Tartumaal on veel eriti üllatav, sest metsavargad langetasid puid looduskaitsealal. Keskkonnaamet sai septembri lõpus vihje, et Kambja vallas Vana-Kuuste looduskaitsealal ja sihtkaitsevööndis langetatakse puid. Vihjet kontrollima läinud ametnikud avastasid, et 43-aastane mees ja 35-aastane naine on maha võtnud puid ning osa palke sündmuskohalt ära viinud.