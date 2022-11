Tuul Sepp: loodus ei arvusta sind

Inimliik on välja arenenud keskkonnas, mis on soe, päikseküllane, roheline, täis õitsvaid taimi, laulvaid linde ja sumisevaid putukaid. Õitsvad ja vilju kandvad taimed tähendavad meile toiduturvalisust, rõõmsalt tegutsevad väikeloomad kiskjaohu puudumist. See on keskkond, kus inimesel on evolutsioonilistel põhjustel hea olla. Rahutust ja muret tekitab inimliigile ebaloomulik ja minevikus ohtusid hõlmanud keskkond: liiga vaikne (ilma looduslike helideta) või liiga mürarohke, ilma toetavate kaaslasteta, liigivaene ja seetõttu ka näljaohule viitav.