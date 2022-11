Maaülikooli rektor pälvis Balti Assamblee medali

Assamblee konsultant Rovena Berga märkis, et rektorit autasustati medaliga panuse eest haridus- ja teaduskoostöö edendamisel Balti riikides ning Läänemere metsanduse, veterinaaria ja põllumajanduse ülikoolide koostööalgatuse (BOVA) arendamise ja juhtimise eest.

«Medal on sümbol, mis tuletab meile meelde, et me ei tohi kunagi unustada koostöö väärtust ja jõudu ning omavahelist sõprust,» lisas Berga.