Tartu alistas kodusaalis BC Tarva

Kohtumise esimene veerandaeg kulges tasavägises heitluses ja peamiselt oli see tänu Tarva ründelaudadele, mis võimaldas kordusviskeid. Tartlased lõpetasid avaveerandi 5:0 spurdiga ja esimese perioodi lõpuks juhtis 25:19.

Võidust hoolimata ei olnud abitreener Olari Narits mänguga päris rahul. «Esimesel poolajal võttis Tarvas 11 ründelauda ja sai sellest 18 lihtsat punkti. Teisel poolajal hoidsime neid ainult kahe peal. Meil neli meest tassisid ja see ei ole päris see meeskondlik mäng, mida me tahame. Sellises mängus võiks punktid jaguneda ühtlasemalt ja ka mänguaega saaks rohkem jagada. Nüüd läheb Andrii Voinalovych Ukraina koondisesse ja Märt Rosenthal Eesti koondisesse ja ülejäänud aja saame teiste meestega koondise pausil korralikult trenni teha ja pärast koondiseid tuleb tähtsate mängudega seeria,» sõnas Narits.