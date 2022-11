GALERII ⟩ Elva Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühishoone sai nurgakivi

Kogu üritus algas külaliste kogunemisega. Soovijad said ehitusplatsil vabalt ringi vaadata, kuid pähe tuli panna kiiver ja selga tõmmata vest. Pärast lühikest päevajuhi tervitust pidasid ühishoone projekti eestvedajad kõned.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits lootis, et hoone valmib õigel ajal ja probleeme ette ei tule.

«Loodetavasti kolivad järgmise aasta sügisel politseinikud ja päästjad ühe katuse alla. Üsna kallis projekt, mida tuleb väga keerulisel ajal ehitada. Innustan ehitajaid, et te teeksite kvaliteetse maja, sest ootused on suured,» rääkis Miilits.

Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa sõnas, et ühishoone kerkimine on märk sellest, et meie riiklik siseturvalisus areneb jõudsalt edasi.

«Turvatunne on meile kõigile oluline. Eriti praeguses olukorras, kus Euroopas on sõda. See ei jäta puutumata ka meie riigiturvalisuse hoidjaid. Loodan, et uue ühishoone kerkimine suurendab ka Elva elanike turvatunnet,» ütles Reimaa.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu rõõmustas uue hoone üle, sest päästjate vanas majas ei vastanud tingimused vastavatele nõuetele.

«Vana maja oli tõesti halvas seisus. See ühishoone on ümbritsevate valdade inimestele kindlasti väga tähtis. Tänan kindlasti kõiki, kes on siiani panustanud ja soovin edu nendele, kes maja ehitama hakkavad,» sõnas Päästeameti peadirektor.

Elva vallavanem Priit Värv rõhutas, et riigiturvalisuse hoidjatel on kindlasti vaja võimalikult head töökeskkonda. Lisaks tänas ta inimesi, kes majanduslikult raskel ajal projekti sahtlisse ei visanud ning võitlesid selle nimel, et uus ja uhke ühishoone reaalsuseks saaks.

Iga kõnepidaja pani nurgakivi ajakapslisse esemed, mis tänast tähtsat päeva meenutaks. Pärast seda asetati nurgakivi oma kohale ja valati maasse kinni.