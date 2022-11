Bigbank Tartu on taas tõusnud võrkpalli Balti liigas eelmise hooajaga sarnastesse kõrgustesse. Tabelis ollakse esimesed ja pärast avamängu kaotust on tunnistatud vaid võite, lähimad jälitajad on Selver/TalTech kolme ja Võru juba seitsme punkti kaugusel. 8. novembril alustavad ülikoolilinlased mänge tugevuselt kolmanda taseme eurosarjas CEV Challenge Cup.