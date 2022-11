Siiri Laidla: inimkonna parima osa võlud ja vaevad

Klassikud on öelnud, et jalakäijad moodustavad inimkonna parima osa. On ju tore mõelda jalakäijast kui linnaliikluse olulisimast komponendist. Jah, oleneb linnast. Linn on nii Elva kui ka New York, nii Antsla kui ka Tartu. Antslasse ega New Yorki pole ma sattunud. Need linnad pole niikuinii võrreldavad ning sealsed probleemidki erinevad nagu öö ja päev.