Ave Laas: kaugtööst on saanud uue aja norm

Kaugtöötamine on viimastel aastakümnetel muutunud populaarseks motivatsioonipaketi osaks. Esmalt pakuti aja- ja kohapaindliku töö võimalust peamiselt IT-sektori töötajatele. See tähendab: tee, kus tahad ja millal tahad – peamine, et töö on tehtud. Koroonaaeg oli justkui kaugtöö võidukäik. Rahvas kadus kodukontoritesse ja hakkas rohkem ise oma tööd juhtima. Realiseerus kõik see, millest kaugtöö pooldajad olid pikalt rääkinud. Ent lisandus palju muudki, millele ei osatud tähelepanu pöörata.