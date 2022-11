Puud peavad jalgrattateedele ning koolimajadele ruumi tegema

Riia 10 maja ees kõrguvate pärnade saatus pole veel lõplikult otsustatud, aga suure tõenäosusega jääb see nädal neile viimaseks.

Eile teatas linnavalitsus, et planeerib kesklinnas Riia tänaval langetada mitu puud ja asendada need uutega. Samuti on viimasel ajal ​Karlova pargis võetud maha kaheksa puud ning raietöödest pole puutumata jäänud ka Ploomi tänava linnaloodus, kus lasteaia asemele kerkib koolimaja.