Euroopa Liit andis tartlastele veerand miljonit vabatahtlikkuse edendamiseks

Tartu 2024 programmiliini «Inimene ja oskused» juht Jaan Ulst rõhutab vabatahtliku kogemuse olulisust isikliku õpiarengu osana: «Vabatahtliku töö on väärtuslik nii inimesele endale kui laiemale kogukonnale. See võimaldab paindlikku, informaalset ja individuaalset õppimist, mis on oluline õpitee osa. Euroopa kultuuripealinnade vaatest on tähtis võimeka vabatahtlike kogukonna arendamine.»