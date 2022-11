IN MEMORIAM ⟩ ALO-TV looja Jaan Kalmus tegi viimse salvestuse kolm nädalat enne surma

Maakodus Vana-Kastres viimse hingetõmbe teinud Jaan Kalmus jättis oma lähedastele mulje, et tema tervisemured olid pigem kontrolli all, pealegi käis ta ennast aeg-ajalt arstidele ette näitamas. ALO-TV ja ühtlasi osaühingu Audio-Video juhtimist oli ta siiski juba mõne aasta eest nii sisuliselt kui ka vormiliselt hakanud just tervise pärast üle andma kahele pojale. Vanem neist on Jaan Kalmus juunior ja noorem Karl Erik Kalmus.