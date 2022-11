Galerii ⟩ Peosupid said valitud viiekäigulise eine ja tantsu abil

Et suppi saavad peolised ise, olid otsustajateks loomulikult peolised. Ligi kolmkümmend laulu- ja tantsupeol osalejat said tehases maitsta ja valida viie supi vahel välja kolm lemmikut, mida saavad järgmisel suvel mekkida kõik laulu- ja tantsupeolised.

Kuid miks just kolm suppi? Orkla Eesti juht Kaido Kaare selgitas, et kuna pidu vältab kolm päeva ning et menüü liiga üksluiseks ei muutuks, siis ongi igale päevale ette nähtud oma supp.

Valida sai viie supi seast, see tähendas, et Põltsamaa tehasesse kohale tulnud pidid ka viis suppi ära maitsma. Esmalt prooviti kodust seljankat, seejärel rassolnikut, siis borši, hernesuppi ja viimaseks oli võimalus mekkida frikadellisuppi.

Juba poole valimise peal oli näha, et arvamused kalduvad suuresti seljanka poole. Põltsamaa ühisgümnaasiumi 4. klassi neiud uurisid, et äkki võib kõik kolm häält anda seljanka kasuks. Seda aga teha ei tohtinud, eelistus tuli anda viiest supist kolmele.

Hääletuse lõppedes oli üsna tihe rebimine koduse seljanka ning frikadellisupi vahel. 25 last eelistasid ühena lemmikutest kodust seljankat, frikadellisupi poolt hääletas 24 last ning kolmandana pälvis peosupi tiitli borš kanalihaga.

Hääli said anda ka laulu- ja tantsupeol osalejatega kaasas olnud juhendajad, kuid nende hääled valimis määravaks ei saanud. Täiskasvanud eelistasid kõige enam hernesuppi. Et noorte lemmikute sekka see ei mahtunud, jääb see ka peosuppide seast välja.