Homme algavad Läti päevad toovad endaga esmakordselt ka lõunanaabrite toidu

Tänavu 10 aasta juubelit tähistav Tartu läti selts on oma peamise ülesandena esile toonud läti ja eesti kultuuri vahendajaks olemist. Alates esimestest Tartu Läti päevadest 2015. aastal on ühendus Läti iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldanud üritusi võimalikult paljudele huvilistele.

Tartu turu tegevjuht Rene Kiis märkis, et erinevate toodetega kauplejaid tuleb selleks puhuks kokku suisa veerandsada. «Nii suurt Läti kauba invasiooni ei tea, et oleks kunagi varem olnud. Või vähemalt väga ammu pole olnud,» teatas ta.

Kauplejaid on nii õues kui ka turuhoones sees, lisaks vaaritatakse kohapeal lätihõngulisi pannkooke. «Igal täistunnil on degusteerimised, kus tutvustatakse Läti kauplejaid, kõik lätikeelsed laused tõlgitakse eesti keelde,» rääkis tegevjuht. Ta lisas, et kell 16 on kõik oodatud turuhoone rõdult kostvat saksofonimuusikat kuulama.