Tartu muuseumid ja raamatukogud ootavad Ukraina toetuseks kudumeid

Need, kes kudumist veel selgeks pole saanud, võivad ukrainlastele saadetava soki- või kindapaari osta ning annetada. Kõigil tartlastel on võimalus anda oma panus!

Linnaraamatukogu peamaja, Annelinna, Tammelinna harukogu on avatud E-R 9-20, L 10-16, P suletud; Karlova-Ropka harukogu on avatud E-R 10-19, L 10-16, P suletud; Ilmatsalu harukogu E-R 10-18, L, P suletud ning Lubja laenutuspunkt on avatud E 10-18, T,N 14-18, K,R 10-14.

Tartu linnamuuseum on avatud K–P 11–18; Laulupeomuuseum on avatud T–L 11–18; KGB kongide muuseum on avatud T–L 11–17; Oskar Lutsu majamuuseum on avatud K–L 11–17 ning 19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum on avatud K–P 10–15.