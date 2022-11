Ukse lukku keeranud väikelaps sai ema rüppe tagasi tänu päästjatele

Kell 17.51 teatati häirekeskusele, et Tabivere alevikus Tuuliku tänaval keeras väikelaps üksi jäädes korteriukse lukku ja korraks õues käinud ema ei pääse enam tagasi tuppa tema juurde. Päästjad avasid kangi abil ettevaatlikult ukse, et last mitte ehmatada. Lapsega oli kõik korras ja ta anti üle emale.