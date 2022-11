Sõjapõgenikele napib lasteaiakohti

Kõige rohkem Tartus elavaid sõjapõgenikest mudilasi on Anne tänava alguse lasteaias Annike, kus 228 lapsest 65 on Ukrainast pärit. Annikese lasteaia direktor Katrin Nurm tõdes, et septembri alguses said neil kõik kohad täis. Siiski pöördub nende poole iga päev vähemalt üks ukrainlane sooviga oma laps lasteaeda panna.