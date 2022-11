Tähtvere pargi ja Emajõe vahele jääva roostikku kasvanud tiigi korrastamisest on juttu olnud ammu ning paaril korral on see läbi käinud ka linna kaasava eelarve hääletusest, siiski rahastust see võistlusel saanud ei ole, 2020. aastal jäi see ligi 2000 häälega kolmandale kohale.