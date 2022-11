Gustav Adolfi päeval kõlab luuletus Tartu purustamisest ja muud sajanditetagust loomingut

Kui Börk oli Tartusse kolinud, kirjutas ta 1691. aastal ülikooli taasavamise puhul luuletuse. Selles on ta maalinud mõjusa pildi venelaste 1656. aasta sissetungi järel rusudeks muudetud linnast ja ülikoolist ning on värsistanud taastõusmise varemeist.

Helikoni elanike rõõm

See oli tõesti murede aeg ja lõputute kaebeviiside aasta!

Aeg, mille terav kibestumine on söövitanud mällu

Midagi, mida järeltulevad põlved ei kaota kunagi oma mälust,

Kuigi nüüd jumalate mägi Helicon uhkelt taas seisab.

Kui vägivalla suits värvis taeva tumedaks

Ja Apollo ise koguni peab põgenema oma kodust

Ja tarkuse rahvast polnud mitte kedagi näha,

Kui vaid mõni üksik, põgenemas, kibedad pisarad silmis,

Siin lebas pooleks läinud gloobus, seal katki löödud lauto,

Siin katkirebitud raamat, mis ise tõestab oma olulisust,

Ja seal veel asi, mis on pühendunud tarkus.

Kõik katki rebitud, ümberpööratud, hävinud ja jäänud kaitseta.

Loorberipuudega Tarkuse aed on mustaks põletatud,

Kõik vesi on kuivanud Castalli hõbedases voos,

Kõik luule, mis on mäel lauldud, oli halastuseta surmatud,

Kõik rõõmu hääled olid pööratud nutuks ja halaks.

Seal, kus tarkus elas, oli nüüd julmus

Ja pühaduse peeker polnud vaba vägivallast,

Aga nüüd kannab taeva halastust ja Põhjamaade kangelase kätt,

Üht kõrgelt igatsetud rahu, ja valgustatud kuningas

On teinud nii, et Muusa on taas oma kodu üles ehitanud

Ja tarkus on leidnud tee vaenlase paigale,

Et mahajäetud, pagendatud ja rüüstatud kohale

On Phoebus taas oma telgi püstitanud

Ja sinna Õpetuse mäele on tarkuse rahvas taas elama asunud.

*

Nii kaua kui Kuu kasvab ja kahaneb,

Nii kaua kui Päikese tuli taevas põleb,

Nii kaua kui Emajõgi voolab siin oma kallastel ja sildade all,

Nii kaua peab Tarkuse mägi Helicon

Kogu oma tulevikus õnnelikult püsima,

Sest see on see, mida soovib ülivõimas taevas.

Isaac Börki luuletuse «Helikoni elanike rõõm» on tõlkinud Kristel Sävborg.