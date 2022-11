Tartu uusehitised kandideerivad aasta puitehitise tiitlile

Konkursi korraldaja Erik Konze sõnas, et kõik Tartu nominendid on funktsioonilt eriilmelised, mis iseloomustab Tartut kui ideerikast ja tulevikusuunalist linna. «Linnaujula puitplatvormid ja varjualune KINO Emajõe ääres on head näited puidust kui ideaalsest ehitusmaterjalist rekreatiivsetel ning sotsiaalsetel eesmärkidel,» rääkis Konze. Ta lsas, et puidul on keskkonnasõbraliku ja kohalikku päritolu materjalina palju eeliseid, mis lubab puitarhitektuuri üha huvitavamate nurkade alt linnaruumile tutvustada.