Video ⟩ Paljajalu mööda Supilinna ringi jooksnud naine piserdas pipragaasi ja sõitis ärandatud autoga puusse

Auto omanik vahendas, et sõidukil oli kapott irvakil, sest parasjagu oli pooleli remont ning seetõttu olid autol ka võtmed ees. Et auto omanikul oli pooleli sõiduki generaatoririhma vahetus, siis rihma puudumisest hoolimata oli naisel võimalik auto käima panna ning minema sõita.

Omanik kaotas küll ärandatud sõiduki mõneks minutiks silmist, kuid Supilinnas ringi sõites märkas ta, et tema auto on lauluväljaku taga vastu puud sõitnud. Sinna jõudis üsna kohe pärast avariid kohale ka politsei.

Korrakaitsjad pidasid paljasjalgse 25-aastase autoärandaja lauluväljaku taga kinni. Selgus, et naisel puudus ka juhtimisõigus. Kuna naine käitus ebaadekvaatselt, toimetas politsei ta raviastusse. Teo motiivid jäid esialgu selgusetuks, kuid esialgse info kohaselt proovis naine enne maasturi ära ajamist sisse pääseda veel paari sõidukisse. Kogu juhtunu täpsemad asjaolud peavad selguma kriminaalmenetluse käigus.

Autovarguse ohvriks langenud pere oli juhtunust tõsiselt üllatunud. Autoärandamisi ei tule sealkandis just tihti ette, rääkimata sellest, et autoärandajaks on selgelt häiritud tegelane, kes jookseb ringi paljajalu ning piserdab ka pipragaasi.