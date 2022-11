Tartu loodab rahvusvahelise lennuühenduse taastumist tuleval kevadel

Simunapäeval tõi Finn­airi lennuk Tartusse viimased 66 reisijat ja lahkudes võttis kaasa üheksa, kellest üks oli teel Tenerifele ja üks Frankfurti. Aga töö käib selle nimel, et märtsi lõpus saaks Tartust jälle liinilennukile minna, teadmata on siiski, mis ettevõtte lennuk see on ja kuhu ta lendab.