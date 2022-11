Keskparki lähevad muru asemel maha tulikas ja münt

Keskpark sai uueks linnaniiduks valitud osalt seepärast, et rulapargi alt tuli välja must maa, mis nagunii oleks vajanud uut külvi, selgitas kureeritud elurikkuse projekti üks eestvedajaid Karin Bachmann. Lisaks endisele rulapargi alale külvatakse niidutaimi ka puude alla. «Niit jääb kahele poole teed ja kõik kokku on umbes 1200 ruutmeetrit,» sõnas ta.