Kodutänava ootamatu remondiks sulgemine pahandas linlast

Herne tänava sulgemisest ärritunud tartlane on linna veebilehel nädala eest esitanud palve linnavalitsusele, et nad teavitaksid elanikke linnas tehtavatest töödest ja plaanidest varem.

«Kui plaan on tehtud, et kuskil tänaval midagi kasvõi ajutiselt muudetakse, siis ootaks väga, et sellest võimalikult kiiresti teada antaks, eriti kohalikele elanikele. Täna pärastlõunal (26. oktoobril – toim) ilmus teade, et homme hommikul kella üheksast on Herne tänava lõik kinni kuuks ajaks. Vähem kui ööpäev ette – plaan oli ilmselt ju varem tehtud,» kirjutas linnakodanik.