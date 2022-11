Vambola Paavo: rongisõitjate kiusamine

Paljudes Euroopa linnades on edukalt kasutusel pargi ja reisi süsteem. Eesmärk on autostumist vähendada ning meelitada enam kasutama ühistransporti nii linnas kui ka linnadevahelises liikluses. Jätad oma auto ettenähtud parklasse, edasi lähed ühissõidukiga. Heade mõtete linnas Tartus ei ole sellest algatusest paljud midagi kuulnud ja kuigi linna arengudokumentides selles ka ju räägitakse, siis päriselu on midagi muud.