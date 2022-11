Jüri Kõre: puude taga on metsa järjest raskem näha

Kriitika oli/on mitmelgi juhul põhjendatud. Kasvõi lasteaia kohatasu asjus, mis on hoolimata külmutamisest üks riigi kõrgeimaid. Ja on lastega perede vaatenurgast Taaralinna kui elukoha valikuks omamoodi negatiivne märk. Paraku on iseseisvat laste- või perepoliitikat ühe omavalitsuse nõu ja jõuga keeruline (mõnes osas ka ebamõistlik) kavandada ja teostada.