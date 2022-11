Uisuplats on varustatud automaatse seadmega, mis aitab jääl püsida ka siis, kui õues on plusskraadid. «Külmutusseade ja valgutus on kõige suuremad energiatarbijad uisuväljaku juures, jää hooldus käib bensiinimootoril töötavate seadmetega,» rääkis Kekkonen ning lisas, et platsi hakatakse üles seadma novembri keskel. Tartu jõulinna kodulehele andmetel avatakse uisuplats hiljemalt 27. novembril ning jääb avatuks kuni 26.veebruarini. Uisuplatsi kasutamine on soovijatele tasuta, kuid uiskude rentimiseks peab siiski taskut veidi kergendama.