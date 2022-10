Toiduedendaja Aivar Hanson: Toome restorani puhul peaks küsima: mismoodi saab?

Tartu toomkiriku varemetesse kavandatavast restoranist on viimastel kuudel väga palju räägitud. Võib-olla liigagi palju. Hea toidu sõber, nädalakirja Eesti Maitsed eestvedaja ning põhjamaade restoranigiidi White Guide Baltikumi juht Aivar Hanson on neid sõnavõtte usinalt lugenud. Talle teeb muret, kuidas kõige häälekamad, aga mitte ilmtingimata asjatundlikemad kaasarääkijad on teema iseäranis kõverpeeglisse viinud.