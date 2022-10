Toomas Jürgenstein: tülid kaovad, kuid maailmavaade jääb

Ma arvan, et üks juurpõhjusi on olnud liigne poliittehnoloogia. Piirkonnas on pisut liiga sageli olnud otsustavaks mitte niivõrd hea artikkel, hea argument, hea eelnõu või hea idee, vaid mõjukad suhted ja oskus organiseerida hääletusel kohale toetajaid. Osav poliitik on domineerinud targa ja tööka poliitiku üle. Minu hinnangul on Kadri Leetmaa asumine piirkonna juhi kohale hakanud sellist hoiakut murendama.