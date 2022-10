Jens Raavik: enam ei julgegi haigeks jääda

EMOsse jõudnud, teatati juba lävepakul, et olen tulnud täiesti valesse kohta, sest silma­traumadega tegelevad hoopis teised arstid, haigla teises korpuses. Juhised anti sellised, millest tolku polnud: mulle öeldi, kus silmaarst asub ning et seal on elav järjekord, aga kahjuks ununes sellele lisada, et enne tuleb käia ka registratuuris. Nii ma siis tatsusin haiglas üles-alla, kuni visiiditasu makstud ja ootasin kabinetiukse taga oma nime.