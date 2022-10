Kadri Leetmaa: minu käes pole Gea Kangilaski küsitut – esinumbri kohta

Tartu sotsiaaldemokraatide vastu on viimasel ajal olnud suur meediahuvi. Valgustan järgnevalt, mida me järgmistel valimistel muutma läheme ning mida kogu Eesti sotsiaaldemokraatiale lisame. Mööda ei saa sellest, kuidas me seda teeme – ükskõik kui head poliitikat tehes ei saa demokraatlikku asjaajamist ära unustada.