Linna sadakond killustikukonteinerit täituvad tasapidi graniidiga

Libedustõrje tegemiseks on linna peal taas väljas sadakond killustikukonteinerit, millest osades on juba graniidipuru sees, ütles linnapuhastuse peaspetsialist Kaimar Kütt. Sel ja tuleval nädalal on kavas veel Tartu majaomanike ühinguga nõu pidada, kuidas konteinerite täitmine ja nende kasutamine täpselt välja nägema hakkab.