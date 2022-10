Põrandad reoveega soojaks? Tartus tunnustati parimaid lahendusi energiakriisiga toimetulekuks

«Võitja The Heatles lahendas inimestele südamelähedast probleemi, kuidas üle elada järgmised kolm talve, kui energiahinnad on kõrged. Kõige parem kokkuhoid on vähendada ja optimeerida oma tarbimist ning The Heatles tegi täpselt seda,» sõnas žüriiliige ja mentor ning Sunly innovatsiooni ja ESG juht Rasmus Udde.